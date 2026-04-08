Activistische aandeelhouders kritisch op AH-moeder in vergadering

ZAANDAM (ANP) - De topmensen van Ahold Delhaize, het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn, hebben woensdag tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering opnieuw kritische vragen gekregen over onderwerpen als klimaatdoelen en het nieuwe beloningsbeleid voor het bestuur. Zo wees Winnie Oussoren, voorzitter van Milieudefensie Jong, erop dat de maximale beloning voor topman Frans Muller met het nieuwe beloningsbeleid kan uitkomen op 12,5 miljoen euro. "Vindt u dat u een hogere bonus verdient terwijl u faalt in uw verantwoordelijkheid om de bijdrage van Ahold aan de klimaatcrisis te verkleinen?", vroeg ze aan de topman.

Ook kwam ze met een petitie aan Ahold Delhaize, waarin het bedrijf onder meer wordt opgeroepen biologische boodschappen betaalbaarder te maken. Volgens Milieudefensie is de petitie ruim 11.000 keer ondertekend. Muller zei in zijn reactie dat het "een behoorlijk aantal" is en stelde dat biologische producten van het bedrijf dezelfde winstmarges hebben als reguliere producten.