ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Pakistan: meldingen schendingen staakt-het-vuren VS en Iran

door anp
woensdag, 08 april 2026 om 17:16
ISLAMABAD (ANP/AFP/RTR) - Er zijn volgens de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif meldingen van schendingen van het staakt-het-vuren tussen de Verenigde Staten en Iran. Hij heeft er bij de landen op aangedrongen de wapenstilstand te respecteren en terughoudend te zijn.
Onder meer Koeweit, de VAE, Bahrein en Qatar meldden woensdag nog steeds aanvallen van Iraanse drones en raketten. In Koeweit zou daarbij schade zijn ontstaan aan belangrijke olie-installaties, drie energiecentrales en ontziltingsinstallaties voor drinkwater.
Volgens premier Sharif ondermijnen de aanvallen de geest van het vredesproces. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi heeft eerder op woensdag gesproken met Pakistan, omdat Iran vindt dat Israël zich niet aan het staakt-het-vuren houdt door Libanon te blijven aanvallen. Volgens Israël geldt het bestand niet voor dat land.
loading

POPULAIR NIEUWS

Je kunt het bijna ruiken: Trump’s presidentschap kraakt aan alle kanten

Mag natte was een nacht in de wasmachine blijven?

Geraspte wortels, skyr, plantaardige drinks: wanneer gezond eten ultrabewerkt blijkt

Piloten KLM bijna de best betaalden in de wereld

Beau rent woest redactie Pauw & De Wit op: hij wil een baan!

Politie: neerstorten vliegtuigje Middelburg waarschijnlijk bewust

Loading