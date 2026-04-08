Pakistan: meldingen schendingen staakt-het-vuren VS en Iran

ISLAMABAD (ANP/AFP/RTR) - Er zijn volgens de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif meldingen van schendingen van het staakt-het-vuren tussen de Verenigde Staten en Iran. Hij heeft er bij de landen op aangedrongen de wapenstilstand te respecteren en terughoudend te zijn.

Onder meer Koeweit, de VAE, Bahrein en Qatar meldden woensdag nog steeds aanvallen van Iraanse drones en raketten. In Koeweit zou daarbij schade zijn ontstaan aan belangrijke olie-installaties, drie energiecentrales en ontziltingsinstallaties voor drinkwater.

Volgens premier Sharif ondermijnen de aanvallen de geest van het vredesproces. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi heeft eerder op woensdag gesproken met Pakistan, omdat Iran vindt dat Israël zich niet aan het staakt-het-vuren houdt door Libanon te blijven aanvallen. Volgens Israël geldt het bestand niet voor dat land.