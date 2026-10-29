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Adidas groeit met kleding en sportspullen, schoenenverkoop hapert

Economie
door anp
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HERZOGENAURACH (ANP/BLOOMBERG) - Adidas deed afgelopen kwartaal goede zaken met de verkoop van kleding- en sportartikelen. Met de schoenendivisie, waar het Duitse merk probeert voort te bouwen op het succes van retro-sneakers zoals de Samba, ging het minder goed.
De omzet uit kleding steeg in het derde kwartaal met 19 procent, maakte het bedrijf donderdag bekend. Bij de divisie sportartikelen groeide de omzet met 14 procent, vooral door een sterke vraag naar producten voor hardlopen, training en voetbal.
De verkoop van lifestyle-schoenen blijft echter moeizaam, doordat in de hele sector veel met kortingen wordt gewerkt. Toch klom de totale omzet van het concern in het derde kwartaal met 9 procent tot 7,3 miljard euro. De nettowinst schoot met bijna de helft omhoog tot 711 miljoen euro.
"Een uitstekend kwartaal voor Adidas. We hebben de hoogste kwartaalomzet ooit behaald", stelt topman Bjørn Gulden in een toelichting. "Alle markten, met uitzondering van Europa, lieten een omzetgroei van dubbele cijfers zien."
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