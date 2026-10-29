Randstad: AI zorgt voor groei techmedewerkers, niet voor krimp

DIEMEN (ANP) - Kunstmatige intelligentie (AI) vervangt technologische medewerkers allerminst, maar verandert wel de vraag, meldt uitzender Randstad in een nieuw rapport. De snelgroeiende technologie zorgt bij veel organisaties daarom juist voor een groei van het aantal techmedewerkers. "Bijna negen op de tien managers breidt zijn techteams uit om met AI zijn dienstverlening op te schalen en de omzet te vergroten."

Tegelijkertijd veranderen de vaardigheden die nodig zijn, ziet Randstad. Het aantal vacatures voor ontwikkelaar met kennis van generatieve AI (GenAI) groeide vorig jaar met 135 procent en werd in de eerste helft van dit jaar nog eens ruim verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode in 2025.

Voor het onderzoek werden wereldwijd 1100 senior medewerkers ondervraagd, aangevuld met data uit ruim 20 miljoen vacatures en ongeveer 100 miljoen kandidaatprofielen. Ruim de helft van de werkgevers geeft ook aan dat het aannemen van beginnend techpersoneel niet afneemt.

Personeelstekorten

Met blijvende personeelstekorten betekent dit voor bedrijven dat zij die specialistische kennis soms 'lenen' via uitzendkrachten, freelancers of parttimemedewerkers die voor verschillende bedrijven werken, aldus Randstad. Daarvoor kijken organisaties ook vaker naar het buitenland.

Nu AI steeds meer routinematig werk kan overnemen, ligt het knelpunt vooral bij het vinden van mensen die dit aansturen en erop toezien. "Werkgevers hebben mensen nodig die vanaf dag één met AI aan de slag kunnen en steeds vaker ook mensen met het beoordelingsvermogen, de communicatieve vaardigheden en het inzicht in governance om ervoor te zorgen dat het ook echt iets oplevert", licht Randstad-topman Sander van 't Noordende toe. "Juist die combinatie is nu het lastigst te vinden."