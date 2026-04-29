Adidas verdient meer aan verkoop sportkleding

Economie
door anp
woensdag, 29 april 2026 om 10:18
HERZOGENAURACH (ANP/BLOOMBERG) - Adidas heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer verdiend. Het bedrijf verkocht vooral veel meer sportkleding dan een jaar eerder. Ook zag de Duitse sportkledingfabrikant meer vraag naar zijn voetbal-, hardloop- en trainingsproducten.
De omzet kwam in de eerste drie maanden van 2026 uit op net geen 6,6 miljard euro, een stijging van 7 procent vergeleken met een jaar eerder. Dat is meer dan analisten volgens persbureau Bloomberg hadden verwacht. De kledingopbrengsten namen met bijna een kwart toe tot ruim 2,4 miljard euro. De winst steeg met 12,6 procent naar 482 miljoen euro.
Wel verdiende Adidas iets minder aan de verkoop van sportschoenen. Vorig jaar profiteerde Adidas nog van de populariteit van sportschoenen in retrostijl als de Samba en Gazelle. Topman Bjørn Gulden zegt in een toelichting op de resultaten dat vooral schoenen in veel markten momenteel tegen hoge kortingen worden verkocht in de detailhandel.
