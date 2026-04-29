Brussel dringt aan op gebruik leeftijds-app voor eind dit jaar

Economie
door anp
woensdag, 29 april 2026 om 10:16
STRAATSBURG (ANP) - De Europese Commissie dringt er bij lidstaten op aan om de EU-leeftijdsverificatieapp voor het einde van het jaar te gebruiken. Dat zei Eurocommissaris Henna Virkkunen (Technologische Soevereiniteit) woensdag.
De Commissie presenteerde de app een paar weken geleden. Via de app kan een website of een app de leeftijd van bezoekers verifiëren, bijvoorbeeld als er content te zien is die niet geschikt is voor minderjarigen.
Het is aan de lidstaten om de app gebruiksklaar te maken, aldus Virkkunen. Ze ziet de app als essentieel voor het beschermen van kinderen online.
App 'in ontwikkeling'
Eerder waren er nog meldingen dat de app te hacken was. Volgens Virkkunen is de app nog altijd "in ontwikkeling, maar wanneer deze in de lidstaten wordt ingevoerd, zal deze uiteraard volledig veilig zijn".
De code van de app is beschikbaar op ontwikkelaarsplatform GitHub. Zo hoopt Brussel dat het publiek de app zal proberen te hacken en testen, zodat het weet wat de zwakke plekken zijn en deze kan verbeteren.
