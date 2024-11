Adobe lanceert AI-tools voor bewerken stockfoto's

SAN JOSE (ANP/RTR) - Adobe, het bedrijf achter onder meer Photoshop, heeft dinsdag een aantal tools gelanceerd waarmee gebruikers afbeeldingen kunnen creëren met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). Klanten kunnen voortaan een stockafbeelding van het technologieconcern kiezen en deze naar believen aanpassen. De maker van de originele afbeelding wordt gecompenseerd, ongeacht de wijzigingen die zijn aangebracht.

Adobe's strategie is erop gericht om ervoor te zorgen dat de gemaakte content legaal is voor commercieel gebruik en om artiesten te compenseren. "AI vervangt geen stockfoto's. Het vervangt geen creatieve professionals of bijdragers", benadrukte vicepresident bij Adobe Matthew Smith dan ook in gesprek met persbureau Reuters. "Het verbetert hun werk en geeft hun meer mogelijkheden om hun inkomsten te verhogen."

Het is niet de eerste keer dat Adobe met AI-toepassingen komt. Sinds vorige maand kunnen mensen met een standaardabonnement videoclips verrijken met behulp van AI. Ook is het mogelijk om op basis van een tekstje of bestaande afbeelding een video te creëren, maakte het bedrijf bekend op zijn jaarlijkse productpresentatie in Miami.