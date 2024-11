VS na deadline: Israël heeft onze wetten niet overtreden

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/AFP) - De Verenigde Staten vinden dat Israël vooruitgang heeft geboekt bij de humanitaire hulp aan de Gazastrook. Hoewel de situatie in het kustgebied slecht blijft, zei een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat "we niet de inschatting hebben gemaakt dat ze Amerikaanse wetgeving overtreden".

Amerikaanse ministers stuurden vorige maand een brief aan Israël waarin ze bezorgdheid uitspraken over de humanitaire situatie in de Gazastrook. Israël kreeg tot 13 november de tijd om te zorgen dat het zich houdt aan Amerikaanse wetgeving over humanitaire hulp. De Israëlische regering werd erop gewezen dat in de Amerikaanse wet staat dat landen die wapens ontvangen niet zomaar hulpverlening mogen hinderen die wordt verleend of gesteund door de VS.

De woordvoerder van het Amerikaanse ministerie erkende dinsdag dat de humanitaire situatie in Gaza nog steeds onbevredigend is. "Maar in de context van de brief gaat het niet over de vraag of we iets bevredigend vinden, maar wat voor stappen we zien", vervolgde hij. "En de stappen die we zien, zijn stappen in de juiste richting." De zegsman benadrukte wel dat de VS structurele vooruitgang willen zien over een langere periode.

Humanitaire organisaties, waaronder Oxfam, betwisten dat Israël heeft voldaan aan de Amerikaanse eisen. Israël krijgt juist het verwijt verantwoordelijk te zijn voor een verslechtering van de humanitaire situatie.