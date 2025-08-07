ECONOMIE
Advocaat Van Eerd noemt hoger beroep in witwaszaak waarschijnlijk

Economie
door anp
donderdag, 07 augustus 2025 om 15:02

GRONINGEN (ANP) - De kans is "heel groot" dat Frits van Eerd in hoger beroep gaat tegen zijn veroordeling, zegt zijn advocaat Robbert Jonk. De rechtbank in Groningen veroordeelde de oud-Jumbo-topman tot twee jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschrifte.
De advocaat is teleurgesteld in de uitspraak van de rechter. "We gingen voor vrijspraak en we hadden daar goede argumenten voor en die hebben we nog steeds", zegt Jonk na afloop. "Natuurlijk houd je er rekening mee dat de rechtbank je niet op alle punten volgt, maar dat het zo de andere kant op zou zijn, hadden we echt niet verwacht."
