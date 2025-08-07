Trump eist aftreden van topman chipconcern Intel

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat de hoogste baas van chipfabrikant Intel moet opstappen. Op sociale media betichtte hij Intel-baas Lip-Bu Tan van belangenverstrengeling, zonder dat direct verder toe te lichten.

Volgens Trump moet Tan "direct aftreden". "Er is geen andere oplossing", schreef hij op Truth Social.

Persbureau Reuters meldde eerder deze week dat een Republikeinse senator, Tom Cotton, de voorzitter van Intels raad van bestuur vragen had gestuurd over Tans banden met Chinese bedrijven en een strafzaak tegen Cadence Design. Dat bedrijf bekende in juli schuld aan het schenden van Amerikaanse exportrestricties door de verkoop van software en hardware aan een Chinese militaire universiteit. Tan gaf lange tijd leiding aan Cadence Design.