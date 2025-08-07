Eli Lilly onderuit op Wall Street na studieresultaten afslankpil

NEW YORK (ANP) - Eli Lilly ging donderdag 10 procent onderuit op de aandelenbeurzen in New York. De farmaceut deed afgelopen kwartaal opnieuw goede zaken met zijn diabetesmedicijn Mounjaro en afslankmiddel Zepbound en verhoogde de winstverwachting voor het hele jaar. De onderzoeksresultaten van zijn nieuwe afslankpil orforglipron vielen echter tegen. Patiënten met de hoogste doses verloren iets meer dan 12 procent van hun gewicht, waarbij meer dan 10 procent van de patiënten de behandeling moest staken vanwege bijwerkingen.

De algehele stemming op Wall Street was opnieuw positief, na de koerswinsten een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent hoger op 44.415 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,5 procent tot 6379 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,8 procent tot 21.340 punten.

De aankondiging dat Rusland en de Verenigde Staten afspraken hebben gemaakt over een ontmoeting tussen Donald Trump en Vladimir Poetin, zorgde voor optimisme bij beleggers. Het overleg zou binnen enkele dagen plaatsvinden, maar de precieze planning zou nog niet vaststaan. Op de beursvloeren wordt gehoopt dat de ontmoeting leidt tot een mogelijk einde aan de Russische oorlog in Oekraïne.

In de chipsector verwerkten beleggers de aankondiging van president Donald Trump om een heffing van 100 procent in te voeren op chips en halfgeleiders die de Verenigde Staten binnenkomen. Bedrijven die in de VS investeren of gaan investeren, worden echter vrijgesteld. Ook is nog niet bekend wanneer de heffing ingaat.

Apple klom 2,2 procent. Het techconcern won een dag eerder al ruim 5 procent. De opmars volgde op de aankondiging van Apple om nog eens 100 miljard dollar te investeren in de VS. Het bedrag komt bovenop de eerder aangekondigde investeringen van 500 miljard dollar van het bedrijf. Apple wil het geld onder andere gebruiken om de productie van zijn apparaten naar de VS te halen. Eerder dreigde Trump nog met een heffing van 25 procent tegen Apple als het bedrijf zijn iPhones niet in de VS zou gaan maken.

Intel zakte 0,2 procent. Trump wil dat topman Lip-Bu Tan van het chipconcern onmiddellijk opstapt vanwege zijn banden met Chinese bedrijven. Tan zou in honderden Chinese bedrijven hebben geïnvesteerd waarvan sommige banden hebben met het Chinese leger.

Airbnb zakte 7,3 procent. Het verhuurplatform boekte in het tweede kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. De omzetverwachting voor het huidige kwartaal viel echter tegen.