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Advocaat Van Eerd wil vonnis van tafel en veel nieuw onderzoek

Economie
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 12:43
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ZWOLLE (ANP) - Oud-Jumbo-baas Frits van Eerd is te zwaar gestraft en ten onrechte veroordeeld. Dat stelt Daan Doorenbos, advocaat van de gevallen supermarktondernemer, tijdens de regiezitting in het hoger beroep bij het gerechtshof in Zwolle. Volgens hem moet het vonnis volledig van tafel en moet er veel nieuw onderzoek worden gedaan.
De rechtbank in Groningen veroordeelde Van Eerd vorig jaar tot een onvoorwaardelijke celstraf van twee jaar. Volgens de rechter is de voormalige topman schuldig aan witwassen, omkoping en valsheid in geschrifte. Het witwassen vond bovendien plaats in de "context van zware georganiseerde criminaliteit", stelde de rechter destijds. Uit het dossier blijkt volgens de rechtbank dat Van Eerd zich in kringen van drugscriminaliteit bevond.
Bij de zitting, waar de 59-jarige Van Eerd zelf niet aanwezig was, zei zijn advocaat dat zijn cliënt fundamentele bezwaren heeft tegen zijn veroordeling. De belangrijkste reden is volgens Doorenbos dat het dossier onvolledig zou zijn.
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