Rekenkamer mist concrete doelen in onderwijsbegroting

DEN HAAG (ANP) - De Algemene Rekenkamer merkt op dat minister Rianne Letschert (OCW) in haar begroting wel aangeeft welke doelen zij nastreeft met haar beleid, maar dat hierbij niet duidelijk wordt welke resultaten ze concreet wil bereiken. Daardoor is het voor de Tweede Kamer onduidelijk wat te verwachten van de bewindsvrouw, die ruim 60 miljard euro ter beschikking heeft, schrijft de Rekenkamer. Ook maakt dit het later lastig voor Letschert om aan de Kamer te laten zien welke concrete resultaten ze heeft geboekt.

Zo constateert de Rekenkamer onder meer dat de OCW-bewindspersonen wel concrete (tussen)doelen hebben opgesteld om basisvaardigheden als taal en rekenen van leerlingen te verbeteren, maar dat deze ontbreken in de begroting. Die concrete doelen moeten daar alsnog in opgenomen worden, stelt het controleorgaan.