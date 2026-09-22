Reuters: Saudi's starten oliepijpleiding naar Yanbu weer op

DEN HAAG (ANP/RTR) - Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding opgestart, na de sluiting vorige week als gevolg van droneaanvallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Het gaat om een pijpleiding die van het oosten naar de westelijke havenstad Yanbu loopt en na de blokkade van de Straat van Hormuz belangrijk werd voor de Saudische olie-export.

Volgens de bronnen van Reuters wordt er nog maar beperkt olie door de pijpleiding gepompt. Eerder werd bekend dat het volledige herstel van het olietransport via de 1200 kilometer lange pijpleiding ongeveer zes weken zal duren.