Aegon overweegt verplaatsing hoofdkantoor en vestiging naar VS

Economie
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 7:54
anp210825063 1
SCHIPHOL (ANP) - Aegon overweegt het hoofdkantoor en de vestigingsplaats te verhuizen naar de Verenigde Staten. Dat maakte de verzekeraar donderdag bekend bij de publicatie van de halfjaarcijfers. Het bedrijf start een onderzoek naar de mogelijke verhuizing en hoopt de uitkomsten daarvan tijdens de beleggersdag op 10 december dit jaar te delen. Aegon heeft nu zijn hoofdkantoor op Schiphol en is gevestigd op Bermuda.
Aegon heeft zich sinds de verkoop van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten aan branchegenoot ASR grotendeels teruggetrokken van de Nederlandse markt en richt zich nu vooral op de Verenigde Staten. De activiteiten van Aegon in de VS zijn inmiddels goed voor ongeveer 70 procent van de totale activiteiten. Volgens topman Lard Friese zijn de VS daarmee de belangrijkste markt geworden en "cruciaal voor de strategie en de groei op lange termijn van het bedrijf".
