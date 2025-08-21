ECONOMIE
Fed-bestuurder geeft geen gehoor aan oproep Trump om af te treden

Economie
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 7:45
anp210825062 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Fed-bestuurder Lisa Cook is niet van plan om te vertrekken bij de Amerikaanse centrale bank, ondanks oproepen van president Donald Trump vanwege beschuldigingen van hypotheekfraude. "Ik ben niet van plan om mij te laten intimideren om af te treden vanwege enkele vragen die in een tweet zijn opgeworpen", zegt Cook.
"Ik neem vragen over mijn financiële verleden serieus als lid van de Federal Reserve, en daarom verzamel ik informatie om legitieme vragen te beantwoorden en de feiten te geven", vervolgde ze.
Bill Pulte, het hoofd van de Amerikaanse Federal Housing Finance Agency (FHFA) en een trouwe bondgenoot van Trump, had eerder om een onderzoek naar Cook gevraagd. Volgens hem heeft de Fed-bestuurder mogelijk hypotheekfraude gepleegd. Pulte beweert dat Cook "bankdocumenten en eigendomsgegevens heeft vervalst om gunstigere leningsvoorwaarden te verkrijgen".
