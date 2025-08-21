Inzet JA21: meer opvang in eigen regio en efficiëntere overheid

DEN HAAG (ANP) - Het asielbeleid moet veel strenger worden en een speciale minister moet de overheid "kleiner en efficiënter" maken. Dat wil JA21, blijkt uit het verkiezingsprogramma van de partij. De partij van Joost Eerdmans zet vooral in op veiligheid, strengere asielregels en meer ruimte voor ondernemers.

JA21 wil intensievere grensbewaking, verblijfsvergunningen voor onbepaalde tijd afschaffen en de spreidingswet zo snel mogelijk intrekken. Opvang moet volgens de partij nog meer in de regio gebeuren, onder meer door een "zo ruim mogelijke invulling" van het principe dat iemand binding heeft met de regio waarnaar diegene wordt uitgezet.

Ook wil JA21 onvoorwaardelijke minimumstraffen voor ernstige gewelds- of zedenmisdrijven, iets waar rechters vaak kritiek op hebben omdat het de optie voor maatwerk beperkt. Er moet bovendien een 'three strikes and you're out'-principe komen, wat inhoudt dat daders na drie ernstige geweldsdelicten levenslang kunnen krijgen.