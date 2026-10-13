AEX-bedrijven stelden vooral mannelijke commissarissen aan

AMSTERDAM (ANP) - Bedrijven uit de AEX-index hebben vorig jaar relatief veel mannelijke commissarissen aangesteld. Nog maar iets meer dan een kwart van de benoemingen was een vrouw, volgens een analyse door Heidrick & Struggles, een bureau dat onder meer bedrijven helpt bij het zoeken naar nieuwe bestuurders. De leeftijd van nieuwbenoemde commissarissen was in vergelijking met andere Europese landen hoog.

In totaal stelden AEX-bedrijven 29 nieuwe commissarissen aan, van wie 28 procent vrouwelijk. Het gaat om een forse daling ten opzichte van een jaar eerder, volgens Heidrick & Struggles. In 2024 was nog bijna de helft van de nieuwe commissarissen vrouw.

In geen van de vijftien onderzochte Europese landen was het percentage nieuwe vrouwelijke commissarissen zo laag als in Nederland, volgt verder uit de Board Monitor Europe, waarin 820 nieuwe benoemingen van commissarissen werden onderzocht. In België en Frankrijk was meer dan de helft van de nieuwbenoemde commissarissen een vrouw.

Diversiteit

De aangestelde commissarissen bij Nederlandse AEX-bedrijven waren gemiddeld 61 jaar. Behalve in Portugal (gemiddeld 63 jaar) lag de leeftijd nergens zo hoog. Ook ging de voorkeur van Nederlandse bedrijven in de Amsterdamse hoofdindex uit naar kandidaten met ervaring als topbestuurder. Daarnaast werd in bijna drie van de vier gevallen gekozen voor een buitenlandse commissaris.

"De scherpe daling van het aantal benoemde vrouwen verdient aandacht", stelt Imke Lampe van Heidrick & Struggles Nederland. De cijfers moeten tegelijkertijd niet losgezien worden van de samenstelling van bestaande raden van commissarissen (rvc's), benadrukt ze. "Nederlandse beursgenoteerde bedrijven hebben de afgelopen jaren veel vrouwelijke commissarissen benoemd. De relevante vraag is daarom niet alleen wie er dit jaar bijkomt, maar of de totale rvc voldoende diversiteit in achtergrond, ervaring en perspectief behoudt."