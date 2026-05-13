AEX eindigt flink hoger, ABN AMRO grote winnaar

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX is woensdag met een duidelijke winst de handel uitgegaan. Na een tegenvallende dinsdag was de stemming op het Damrak weer goed. ABN AMRO was daarin de uitblinker. De bank boekte een plus van bijna 9 procent.

ABN AMRO boekte een nettowinst in het eerste kwartaal van 693 miljoen euro, een toename van 12 procent op jaarbasis. Dat kwam mede dankzij kostenbesparingen door banenverlies. ABN AMRO verlaagde ook zijn kostenverwachting voor het gehele jaar.

De AEX stond bij sluiting 1,1 procent hoger op 1010,12 punten. Op dinsdag was er nog een min van 1,6 procent door onzekerheid over het staakt-het-vuren tussen de Verenigde Staten en Iran. Ook de MidKap herstelde zich met een stijging van 0,6 procent tot 1045,91.

Ook op andere Europese beurzen waren winsten te zien. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,8 procent.

Staalproducent ArcelorMittal werd 7,1 procent meer waard en was na ABN AMRO de grootste stijger op de hoofdindex, waar ook de chipfondsen ASMI, Besi en ASML tot de stijgers behoren met plussen tot bijna 5 procent na de verliezen een dag eerder.

Prosus eindigde dinsdag nog onderaan de hoofdfondsen met een min van 6,3 procent na tegenvallende jaarcijfers, maar behoorde met 4 procent in de plus op woensdag weer tot de grote stijgers. Informatieleveranciers Wolters Kluwer (min 6,3 procent) en RELX (min 4,7 procent) waren de grootste dalers bij de hoofdgraadmeter.

In de MidKap nam metalenspecialist AMG de leiding met een koerswinst van 7,6 procent. Uitzender Randstad sloot de rij bij de middelgrote fondsen met ruim 7 procent in de min.

Bij de kleinere bedrijven op Beursplein 5 was Alfen een uitblinker met een plus van 11,2 procent. De producent van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet zag de omzet in het eerste kwartaal van dit jaar met een kwart toenemen, vooral gestuwd door meer verkopen van opslagsystemen voor elektriciteit en slimme elektriciteitsnetten.