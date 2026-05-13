Oekraïne en Litouwen sluiten dronedeal

BOEKAREST (ANP/RTR) - Oekraïne en Litouwen hebben een dronedeal gesloten, meldt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky na een ontmoeting met de Litouwse president Gitanas Nauseda in Boekarest. Oekraïne stuurt een militair expertteam om in Litouwen te werken aan "de ontwikkeling van de noodzakelijke veiligheidscapaciteiten".

"De uitdagingen waar we voor staan zijn gedeeld, en we moeten ze samen overwinnen", aldus Zelensky. Oekraïne heeft door de oorlog met Rusland de afgelopen jaren veel dronekennis opgedaan. Het land zegt de kennis te willen delen.

Zo heeft Oekraïne met meerdere landen in het Midden-Oosten afgesproken samen te gaan werken op het gebied van defensie. Ook heeft het land aangekondigd drone-experts naar onder meer Finland en Letland te sturen om het luchtruim te helpen beschermen.