Spanjaard Arrieta wint vijfde rit Giro, Eulálio pakt roze trui

POTENZA (ANP) - Igor Arrieta heeft de vijfde etappe in de Giro d'Italia op zijn naam geschreven. De Spanjaard bezorgde UAE Team Emirates de tweede dagzege op rij door na 203 kilometer in Potenza de rit te winnen. Hij finishte voor medevluchter Afonso Eulálio uit Portugal in de finale waarin beide renners ten val kwamen en Arrieta zelfs nog verkeerd reed.

De Portugees Eulálio van Bahrain Victorious nam de roze leiderstrui over van Giulio Ciccone. De Italiaan van Lidl-Trek kwam in de groep met klassementsfavorieten binnen op ruim 7 minuten. Eulálio had voorafgaand aan de etappe 1 minuut en 11 seconden achterstand op Ciccone.

Arrieta en Eulálio kwamen uit een kopgroep van dertien renners met daarin ook voormalig rozetruidrager Guilhermo Silva uit Uruguay en Jhonatan Narváez, de Ecuadoraanse etappewinnaar van een dag eerder.

Tegenaanval

Op de beklimming van Montagna Grande di Viggiano van de tweede categorie ging Arrieta er alleen vandoor. Hij kreeg later gezelschap van Eulálio, die het roze wilde veroveren. De twee pakten al snel een minuut voorsprong op vier achtervolgers. Uit de groep met klassementsfavorieten ging een drietal in de tegenaanval, met daarin Koen Bouwman. De 32-jarige Nederlander won vier jaar eerder in dezelfde streek een Giro-etappe. Maar de achtervolgers kwamen nooit meer in de buurt.

Het peloton deed het rustig aan op de klim en rozetruidrager Ciccone realiseerde zich te laat dat hij met die achterstand zijn leiderstrui na een dag weer moest afstaan. Het werd zelfs 7.13 minuten.

Afdaling onderuit

Arrieta ging in de afdaling op 13 kilometer van de finish onderuit. Eulálio ging alleen door, maar schoof op zijn beurt op 6 kilometer van de streep ook onderuit. Arrieta keerde terug, maar reed op 2 kilometer van de finish verkeerd. Toch wist de Spanjaard zijn medevluchter in de oplopende slotkilometer nog te passeren.

Eulálio heeft in het algemeen klassement 2.51 minuten voorsprong op Arrieta.

De Giro d'Italia gaat donderdag verder met een nagenoeg vlakke etappe van Paestum naar Napels.