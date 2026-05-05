AEX eindigt hoger na geruststellingen rond oorlog Midden-Oosten

door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 18:03
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is dinsdag flink hoger geëindigd. Beleggers volgden de ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth zei dat de wapenstilstand tussen de Verenigde Staten en Iran, die bijna een maand geleden begon, nog steeds van kracht is. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi verklaarde dat de besprekingen vooruitgang boeken.
De AEX-index sloot 1 procent hoger op 1014,50 punten. De MidKap klom 0,5 procent naar 1046,06 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,7 procent en die in Londen zakte 1,4 procent.
De hoofdindex op de beurs in Amsterdam verloor maandag nog 0,9 procent. Die dag vonden opnieuw aanvallen plaats in het Midden-Oosten. De Amerikaanse krijgsmacht liet weten zes kleine Iraanse boten te hebben vernietigd. De Verenigde Arabische Emiraten maakten melding van nieuwe Iraanse aanvallen.
