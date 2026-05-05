Russische wetenschappers veroordeeld voor hoogverraad

door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 18:05
MOSKOU (ANP/RTR) - In Rusland zijn twee natuurkundigen veroordeeld die betrokken waren bij onderzoek dat ten grondslag ligt aan de ontwikkeling van hypersonische raketten. Valeri Zvegintsev (82) en Vladislav Galkin (71) kregen gevangenisstraffen van 12,5 jaar voor verraad, melden Russische staatsmedia.
Het proces vond achter gesloten deuren plaats en het is onduidelijk waar de twee precies van worden beschuldigd. Ze zeggen onschuldig te zijn, en krijgen bijval van vakgenoten en mensenrechtenorganisaties. Die denken dat ze zijn veroordeeld uit Russische angst voor vijanden binnen dit belangrijke en gevoelige wetenschapsgebied.
De Russische president Vladimir Poetin pronkt graag met de productie van hypersonische raketten die worden ingezet in de oorlog met Oekraïne. Die wapens kunnen tot tien keer de geluidssnelheid halen om zo door luchtverdediging te breken.
In het afgelopen decennium zijn in Rusland zeker tien zaken wegens verraad aangespannen tegen wetenschappers die onderzoek deden naar hypersonische snelheden. In 2024 kregen Anatoli Maslov en Aleksandr Sjipljoek jarenlange celstraffen omdat ze informatie zouden hebben gedeeld met andere landen.
