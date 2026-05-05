Wat kosten rokers Nederland?

Roken is niet alleen een gezondheidsprobleem, maar ook een economische factor van formaat. Jaarlijks kost het de Nederlandse samenleving miljarden euro’s. Die kosten zitten niet alleen in de zorg, maar ook in verloren arbeidsproductiviteit en bredere maatschappelijke schade.

De vraag is alleen: hoe hoog is die rekening precies — en wie betaalt hem?

Directe zorgkosten: miljarden per jaar

Volgens cijfers van het RIVM liggen de directe zorgkosten van roken in Nederland rond de €3 tot €4 miljard per jaar. Denk aan behandelingen voor longkanker, COPD, hart- en vaatziekten en andere rookgerelateerde aandoeningen.

Roken is verantwoordelijk voor ongeveer:

20% van alle sterfgevallen in Nederland

Tienduizenden ziekenhuisopnames per jaar

Een groot deel van de chronische zorgdruk

Die kosten worden grotendeels gedragen door het collectieve zorgstelsel — dus via premies en belastingen.

Indirecte kosten: nog groter dan de zorgrekening

Minstens zo belangrijk zijn de indirecte kosten. Die zijn moeilijker te meten, maar vaak hoger dan de zorgkosten zelf.

Belangrijke posten:

Verzuim: Rokers zijn gemiddeld vaker ziek

Arbeidsproductiviteit: Rookpauzes en gezondheidsproblemen drukken de output

Vroegtijdige sterfte: Minder arbeidsjaren en economische bijdrage

Schattingen plaatsen deze indirecte kosten op €5 tot €10 miljard per jaar.

Accijnzen: de tegenrekening

Tegenover de kosten staan inkomsten. De Nederlandse overheid ontvangt jaarlijks ongeveer €2,5 tot €3 miljard aan tabaksaccijnzen.

Dat roept een klassieke discussie op: compenseren rokers hun eigen kosten?

Kort antwoord: nee, niet volledig. Zelfs met accijnzen meegerekend, blijven de maatschappelijke kosten hoger dan de opbrengsten.

Een controversieel punt: “vroegtijdig overlijden bespaart kosten”

Sommige economische analyses wijzen op een ongemakkelijke realiteit: rokers overlijden gemiddeld eerder, waardoor ze minder lang gebruikmaken van pensioenen en ouderenzorg.

In puur boekhoudkundige zin kan dat leiden tot “besparingen” op lange termijn.

Maar:

Dit argument is maatschappelijk en ethisch zeer omstreden

Het negeert de kwaliteit van leven en menselijke kosten

Beleidsmakers gebruiken dit zelden als rechtvaardiging

In serieuze beleidsdiscussies wegen deze “besparingen” nauwelijks op tegen de gezondheids- en welzijnsschade.

Wie betaalt uiteindelijk?

De kosten van roken worden breed gedragen:

Zorgpremiebetalers: via collectieve zorgkosten

Werkgevers: via ziekteverzuim en lagere productiviteit

Overheid: via publieke gezondheidszorg en campagnes

Samenleving: via verloren levensjaren en sociale impact

Rokers zelf dragen een deel via accijnzen, maar niet het geheel.

Conclusie: een dure gewoonte voor iedereen

Alles bij elkaar opgeteld kost roken Nederland jaarlijks naar schatting €8 tot €14 miljard. Dat bedrag ligt aanzienlijk hoger dan de inkomsten uit tabaksaccijnzen.

Roken is daarmee niet alleen een persoonlijke keuze, maar ook een collectieve kostenpost — een realiteit die het debat over regulering en preventie blijft voeden.

Wil je dat ik dit stuk herschrijf met meer focus op politiek debat (bijvoorbeeld rol van accijnzen en vrijheid vs. betutteling), of juist meer data en internationale vergelijking toevoeg?