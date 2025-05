AEX eindigt iets lager na flinke winst vrijdag

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is maandag iets lager gesloten. Beleggers deden het rustiger aan, nadat de hoofdindex vrijdag nog flink hoger eindigde. Shell stond onderaan de AEX en daalde 1,9 procent.

De AEX zakte 0,1 procent tot 896,44 punten. De MidKap klom 0,4 procent naar 841,76 punten. De beurs in Parijs daalde 0,6 procent en die in Frankfurt steeg 1,1 procent. De beurs in Londen bleef maandag gesloten.

Persbureau Bloomberg meldde op basis van ingewijden dat Shell een overname overweegt van zijn Britse branchegenoot BP. Er gaan al tientallen jaren af en toe geruchten over een samensmelting van de twee Britse concerns. Dat zou een van de grootste deals in de olie-industrie ooit kunnen zijn. Volgens de bronnen kijkt Shell met adviseurs naar de mogelijke megadeal, maar wacht het bedrijf op een verdere daling van de beurswaarde van BP voordat het besluit over een mogelijk bod.