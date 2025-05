Rond 45.000 bezoekers op vol terrein Bevrijdingspop Haarlem

HAARLEM (ANP) - Bij Bevrijdingspop Haarlem zijn maandagmiddag tussen de 40.000 en 45.000 bezoekers, zei een woordvoerster van de gemeente. Na het optreden van zangeres Roxy Dekker was het zo druk dat de nooduitgangen werden opengezet.

Een ANP-verslaggever zag tegen 16.30 uur dat er niemand meer het park Haarlemmerhout in mocht en veel mensen voor de poorten stonden te wachten om naar binnen te komen. Volgens een beveiliger was dit op dat moment al een half uur gaande. Op het terrein was het erg druk en er stonden lange rijen bij de toiletten en bars. Ook in de stad is het druk. Veel mensen trekken aan het einde van de middag weer richting het station.

Volgens de woordvoerster van de gemeente loopt het inmiddels weer door bij de vier ingangen van het festivalterrein. Het gratis toegankelijke Bevrijdingspop wordt sinds 1980 in Haarlem gehouden. De festivalorganisatie maakt in de avond het totaalaantal bezoekers bekend.