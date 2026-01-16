AEX eindigt licht lager na opmars tot boven de 1000 punten

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de beurs in Amsterdam is vrijdag iets lager gesloten. Beleggers waren terughoudender, nadat de hoofdindex donderdag een opmars maakte en voor het eerst de mijlpaal van 1000 punten bereikte.

De AEX eindigde 0,1 procent lager op 1010,21 punten. Donderdag kort na aanvang van de handel bereikte de index de 1000-puntengrens en klom tot een slotrecord van 1011,01 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 977,06 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs lieten minnen tot 0,7 procent zien.

Vooral de chipbedrijven hielpen de hoofdindex de mijlpaal te bereiken. Donderdag stegen de chipbedrijven tot ruim 11 procent dankzij de Taiwanese chipmaker TSMC, een belangrijke klant van ASML. Dat bedrijf kwam met sterke kwartaalresultaten en vooruitzichten. TSMC bleef profiteren van de sterke vraag naar AI-chips en verwacht dit jaar flink te investeren. Vrijdag klommen ASML en branchegenoot ASMI beide 1,6 procent. Besi stond 0,4 procent lager.

IJsjesbedrijf The Magnum Ice Cream Company eindigde bovenaan de AEX en won 2,4 procent. Chemicaliëndistributeur IMCD stond helemaal onderaan en daalde 5 procent.

In de MidKap stond Basic-Fit bovenaan en steeg 4,9 procent. ING verhoogde het koersdoel voor de sportschoolketen. Fagron klom 3,6 procent. Investeringsbank Berenberg verhoogde het koersdoel en handhaafde het koopadvies voor het apothekersbedrijf.

Beleggers hadden vrijdag ook aandacht voor de handelsdeal tussen de Verenigde Staten en Taiwan. De importtarieven op Taiwanese producten gaan van 20 naar 15 procent en in ruil daarvoor gaan Taiwanese chip- en techbedrijven minstens 250 miljard dollar investeren in uitbreiding van de Amerikaanse productiecapaciteit van halfgeleiders. Ook stelt de overheid van Taiwan 250 miljard dollar beschikbaar aan kredietgaranties voor chipbedrijven om te investeren in de Verenigde Staten. De hoofdgraadmeter in Taiwan steeg vrijdag 1,9 procent.