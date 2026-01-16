ECONOMIE
IJsdanspaar Verhaegh/Van Geffen strandt in ritmische dans op EK

Sport
door anp
vrijdag, 16 januari 2026 om 18:52
anp160126178 1
SHEFFIELD (ANP) - Het Nederlandse ijsdanspaar Chelsea Verhaegh en Sherim van Geffen is op de EK kunstschaatsen in het Engelse Sheffield als 23e geëindigd in de ritmische dans. Die klassering was te laag voor een optreden zaterdag in de vrije dans. De eerste twintig kwalificeerden zich voor het onderdeel, waarin de medailles worden verdeeld.
Het Franse paar Laurence Fournier Beaudry en Guillaume Cizeron kreeg de hoogste score voor hun ritmische dans: 86,93 punten. Verhaegh en Van Geffen noteerden 55,42 punten.
