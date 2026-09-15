AEX eindigt Prinsjesdag lager, blik vooral op AI-zorgen en olie

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is op Prinsjesdag licht lager geëindigd. Beleggers hadden oog voor de begrotingsplannen die het kabinet dinsdag presenteerde, maar richtten de blik vooral op zorgen over de snelle opmars van kunstmatige intelligentie (AI) en de stijgende olieprijzen. De chipbedrijven ASMI (min 1,2 procent) en ASML (min 0,7 procent) hoorden bij de dalers. Oliebedrijf Shell en maritiem oliedienstverlener SBM Offshore profiteerden van de hogere olieprijzen en voerden de stijgers in de Amsterdamse hoofdindex aan met plussen van 1,9 en 2,1 procent.

De AEX-index eindigde 0,2 procent lager op 1095,87 punten. De MidKap sloot 0,2 procent hoger op 1083,77 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs noteerden bij het slot van de handelsdag minnen tot 0,4 procent.

Chipbedrijven en andere bedrijven die apparatuur leveren voor AI-datacenters zijn door de grote investeringen in AI dit jaar flink in waarde gestegen. Afgelopen dagen hebben grote AI-bedrijven echter opgeroepen om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen om de veiligheid te waarborgen. Dit wakkert de vrees aan dat strengere regels de koerswaarderingen van AI-bedrijven onder druk zullen zetten.

Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX en investeerder CVC hoorden bij de grootste dalers in de AEX met minnen tot 3,4 procent. Ook ijsbedrijf Magnum hoorde bij de verliezers (min 2,9 procent).

De olieprijzen gingen verder omhoog na nieuwe aanvallen van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen op Saudi-Arabië. De prijs van een vat Brentolie steeg 1,9 procent tot 107,73 dollar en Amerikaanse olie kostte 2,9 procent meer op 104,31 dollar per vat.

De aandacht ging ook uit naar de rentes op de obligatiemarkten. Zo steeg de rente op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties tot het hoogste niveau sinds 2007. Maandag steeg de tienjaarsrente, die onder meer wordt gebruikt voor het vaststellen van de hypotheekrente, al voor het eerst sinds 2023 tot boven de 5 procent. Hogere rentes op staatsobligaties maken risicovollere beleggingen als aandelen ook minder aantrekkelijk.