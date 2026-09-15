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Rechtbank zet opnieuw streep door naam Trump op Kennedy Center

Samenleving
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 18:53
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WASHINGTON (ANP) - Een federale rechtbank in Washington verbiedt het Kennedy Center de naam van president Donald Trump op de gevel te zetten of het bijbehorende plein naar hem te vernoemen. Dat oordeelde de U.S. District Court of Columbia dinsdag, nadat het Democratische Congreslid Joyce Beatty de rechtbank had verzocht een hernieuwde poging tot hernoeming te voorkomen.
Al eerder werd een poging van Trump om het gerenommeerde culturele instituut naar zichzelf te vernoemen gestuit, zij het niet voordat zijn naam al op de gevel was aangebracht. Die werd er vervolgens weer afgehaald, nadat de rechter een verbod had uitgevaardigd.
Vervolgens nam het bestuur van de instelling, waar Trump deel van uitmaakt, in augustus het besluit het centrum bij wijze van eerbetoon alsnog te voorzien van zijn naam.
Die beslissing noemt de rechter nu in strijd met de eerdere gerechtelijke uitspraak. Voor hernoeming is bovendien toestemming van het Congres nodig, zo wordt benadrukt in het vonnis.
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