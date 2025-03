Nederlands marineschip schiet voor het eerst een kruisraket af

DEN HAAG (ANP) - Een Nederlands marineschip heeft voor het eerst een kruisraket afgevuurd. Het luchtverdedigings- en commandofregat Zr. Ms. De Ruyter lanceerde voor de Amerikaanse oostkust nabij Norfolk een Tomahawk-raket.

Defensie wil de langeafstandsraket kopen voor de marine. Met de Tomahawk kunnen vanaf zee doelen diep landinwaarts worden uitgeschakeld. Nederland is het vierde land dat in staat is om dit type raket te lanceren, aldus een woordvoerder van de marine woensdag.

Het ging dinsdag om een testlancering om noodzakelijke informatie te verzamelen, aldus Defensie. De raket, die een bereik heeft van meer dan 1000 kilometer, werd onder leiding van Amerikaanse militairen vanaf de De Ruyter gelanceerd.

De Tomahawk komt in de toekomst op de Nederlandse luchtverdedigings- en commandofregatten en op de vier nieuwe onderzeeboten die Nederland momenteel laat bouwen.