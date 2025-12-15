ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AEX-index begint hoger aan week vol rentebesluiten

Economie
door anp
maandag, 15 december 2025 om 9:14
anp151225076 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is maandag met winst begonnen. De beurshandel staat deze week vooral in het teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Ook in het Verenigd Koninkrijk, Japan, Zweden en Noorwegen vergaderen de centrale banken later in de week over de rentetarieven. Daarnaast gaat de aandacht uit naar het uitgestelde Amerikaanse banenrapport, dat dinsdag verschijnt.
De ECB zal de leenkosten in het eurogebied naar verwachting onveranderd laten. De Britse centrale bank gaat de rente mogelijk wel verlagen na de onverwachte krimp van de economie in oktober. De Bank of Japan vergadert daarentegen over een mogelijke renteverhoging om de inflatie in het land te bestrijden.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 943,18 punten. Vrijdag verloor de AEX nog 0,8 procent door stevige verliezen van de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,5 procent.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-423602844

Nederland overspoeld met gevaarlijke elektronica en gadgets: "Binnen tien seconden liggen al je wachtwoorden op tafel"

ANP-483506418

Slecht nieuws voor mandarijn-eters: dit is pas een échte portie fruit

ANP-544830438

Zien: Held grijpt schutter bij Bondi Beach, ‘gewone Australiër’ redt levens tijdens terreuraanslag

anp141225125 1

Joran van der Sloot probeerde zichzelf op te hangen in de cel

ANP-324889424

Typefoutje? Lelystedeling koopt 'per ongeluk' Hoofddorps Spookhotel voor 23 miljoen

101644524_l

Waarom je blij mag zijn dat je de jongste bent thuis

Loading