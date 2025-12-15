AEX-index begint hoger aan week vol rentebesluiten

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is maandag met winst begonnen. De beurshandel staat deze week vooral in het teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Ook in het Verenigd Koninkrijk, Japan, Zweden en Noorwegen vergaderen de centrale banken later in de week over de rentetarieven. Daarnaast gaat de aandacht uit naar het uitgestelde Amerikaanse banenrapport, dat dinsdag verschijnt.

De ECB zal de leenkosten in het eurogebied naar verwachting onveranderd laten. De Britse centrale bank gaat de rente mogelijk wel verlagen na de onverwachte krimp van de economie in oktober. De Bank of Japan vergadert daarentegen over een mogelijke renteverhoging om de inflatie in het land te bestrijden.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 943,18 punten. Vrijdag verloor de AEX nog 0,8 procent door stevige verliezen van de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,5 procent.