Eurocommissaris: EU-toetreding Oekraïne cruciaal in vredesplan

door anp
maandag, 15 december 2025 om 9:16
BRUSSEL (ANP) - Toetreding van Oekraïne tot de EU speelt een cruciale rol bij de vredesonderhandelingen, zei Eurocommissaris Marta Kos (Uitbreiding). Ze ziet de toetreding als een "politiek anker" van de veiligheidsgaranties die Oekraïne wil hebben, zei Kos maandag voor het begin van de vergadering van EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel.
Versnelde toetreding van Oekraïne tot de EU zou onderdeel van het vredesplan zijn, meldde de Financial Times vorige week op basis van bronnen die op de hoogte zijn van de inhoud van het document. Er wordt druk over een vredesplan onderhandeld, maar de inhoud is nog steeds niet bekend. De uitspraken van Kos lijken erop te duiden dat EU-toetreding inderdaad onderdeel van een vredesplan uitmaakt.
Toetreding tot de EU kan Oekraïne welvarender, stabieler en democratischer maken, zei Kos. Dat is zowel voor Oekraïne als voor de EU belangrijk, "omdat het Oekraïne sterker maakt".
