Transavia bezuinigt om dure kerosine, sluit banenverlies niet uit

SCHIPHOL (ANP) - Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende prijs voor vliegtuigbrandstof. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in De Telegraaf. De luchtvaartmaatschappij sluit niet uit dat hierdoor banen geschrapt worden.

"Vanwege de sterk gestegen brandstofkosten en het feit dat we dit in zeer beperkte mate door kunnen en willen berekenen aan klanten, kijken we extra kritisch naar onze operationele efficiëntie en naar onze indirecte en overheadkosten, waarin een aanvullende besparing van 10 miljoen euro nodig is", laat een woordvoerster weten. Transavia zei eerder al een extra brandstoftoeslag te rekenen om de hoge kosten deels op te vangen. Het bedrijf schrapte geen vluchten, in tegenstelling tot moederbedrijf KLM.

"Eventuele personele effecten proberen we zoveel mogelijk op te vangen via natuurlijk verloop. Tegelijk kunnen we op dit moment niet uitsluiten dat op sommige plekken reorganisaties nodig kunnen zijn, maar zo ver zijn we nog niet."