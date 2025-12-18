ECONOMIE
AEX-index begint licht hoger in afwachting rentebesluit ECB

Economie
door anp
donderdag, 18 december 2025 om 9:28
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is donderdag met een kleine winst begonnen. Beleggers verwerkten de lagere slotstanden op Wall Street, waar de chip- en techbedrijven onder druk stonden door zorgen of ze de grote investeringen in kunstmatige intelligentie (AI) wel kunnen terugverdienen. Daarnaast wordt gewacht op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Die zal de leenkosten in de eurozone waarschijnlijk onveranderd laten. Beleggers zijn dan ook vooral benieuwd wat de centrale bank gaat zeggen over het rentebeleid in 2026.
De AEX noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 931,35 punten. Woensdag verloor de index 0,6 procent door flinke koersverliezen onder de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML. Frankfurt daalde 0,1 procent en Parijs won een fractie.
Londen steeg 0,1 procent, na een winst van 0,9 procent een dag eerder. Een meevallend cijfer over de Britse inflatie, dat woensdag naar buiten kwam, versterkte de verwachting dat de Bank of England de rente donderdag gaat verlagen.
