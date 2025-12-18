Schoof vindt het belangrijk dat EU-deal met Zuid-Amerika rondkomt

BRUSSEL (ANP) - Demissionair premier Dick Schoof noemt het "belangrijk" dat de handelsdeal die de EU met Mercosur-landen (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay) wil sluiten, rondkomt. Dat zei hij voorafgaand aan de EU-top. De Mercosur-deal staat niet op de agenda voor de top, maar speelt mede vanwege de boerenprotesten in Brussel wel een rol en zal tijdens een diner aan bod komen.

Italië en Frankrijk moeten overtuigd worden af te zien van hun wens tot uitstel van de deal. Vrijdag is er mogelijk een stemming met vertegenwoordigers van lidstaten, maar met name Frankrijk wil eerst meer toezeggingen voor de landbouwsector.

Schoof vindt dat er genoeg beschermingsmaatregelen in de deal zitten die tegemoetkomen aan de zorgen van boeren om deze te ondertekenen. Het plan is dat voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zaterdag afreist naar Brazilië voor de officiële ondertekening van de handelsdeal.