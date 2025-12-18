Poolse premier Tusk: of geld vandaag of bloed morgen

BRUSSEL (ANP) - Voor de Poolse premier Donald Tusk staan de EU-regeringsleiders donderdag op de EU-top voor een simpele keuze over het gebruik van bevroren Russische tegoeden voor een lening aan Oekraïne. "Of geld vandaag, of bloed morgen." Hij doelt daarbij niet zozeer op de gevolgen voor Oekraïne dat veel geld nodig heeft voor wapens en munitie. "Ik heb het over Europa", zei Tusk bij binnenkomst in Brussel.

"Dit is ónze beslissing. En alleen die van ons. Ik vind dat alle Europese leiders eindelijk hun verantwoordelijkheid moeten nemen."

Op de EU-top moet een besluit worden genomen over extra financiering aan Oekraïne voor de komende twee jaar. De belangrijkste optie die voorligt, is de bevroren Russische tegoeden te gebruiken als onderpand voor een lening aan Oekraïne. Die tegoeden staan bij de Belgische financiële instelling Euroclear. België is daarom tot nu toe fel tegen.

Veel landen, waaronder Nederland, vinden het ongewenst een besluit zonder België door te drukken.