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AEX-index begint licht hoger onder aanvoering chipbedrijven

Economie
door anp
maandag, 17 augustus 2026 om 9:20
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is maandag met een kleine winst begonnen. Vooral de chipbedrijven lieten herstel zien na de koersverliezen op vrijdag. ASMI, Besi en ASML wonnen tot bijna 3 procent en waren daarmee de sterkste stijgers bij de Amsterdamse hoofdbedrijven.
Beleggers wachten verder op de ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt-het-vuren tussen de Verenigde Staten en Iran loopt maandag officieel af. Dat bestand van zestig dagen ging op 18 juni in om verder te kunnen onderhandelen over een vredesdeal. Beide partijen beschuldigden elkaar in de afgelopen weken van het schenden van het bestand en de onderhandelingen zijn sindsdien vrijwel stilgevallen.
De AEX noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 1121,15 punten. Vrijdag sloot de index nog licht lager na het bereiken van een nieuw slotrecord op donderdag. De MidKap klom 0,1 procent tot 1135,96 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen wonnen tot 0,4 procent. Parijs bleef onveranderd.
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