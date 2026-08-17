ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Boeren en brandweer gaan samenwerken bij aanpak natuurbranden

Samenleving
door anp
maandag, 17 augustus 2026 om 9:04
anp170826072 1
ZWOLLE (ANP) - Nu de kans op natuurbranden door droogte en hoge temperaturen in Nederland steeds verder toeneemt, gaat de brandweer nauwer samenwerken met boeren. Brandweer Nederland en brancheorganisatie LTO Noord werken sinds kort aan een bredere aanpak dan alleen brandbestrijding.
"Wij hebben iedereen en alle partijen nodig. Niet alleen wanneer de brand uitbreekt, maar juist ook ter voorbereiding", zegt Landelijk Vakregisseur Natuurbrandbeheersing Jelmer Dam van Brandweer Nederland.
Volgens LTO Noord kunnen boeren van grote waarde zijn, omdat ze het landschap dagelijks beheren, de omgeving kennen en beschikken over voertuigen en materieel die nodig kunnen zijn in moeilijk bereikbare gebieden.
Watertransport
Brandweer Nederland wil onder meer samenwerken tijdens incidenten. In het Overijsselse Ommen gebeurt dat al langer. Agrariërs ondersteunen de brandweer daar onder meer met watertransport en voertuigen.
De komende tijd verkennen de organisaties hoe de samenwerking verder vorm kan krijgen.
loading

POPULAIR NIEUWS

header-koffers-past-past-niet

Zo verschillen de bagageregels van KLM, easyJet, TUI en Transavia — en waar zit het addertje

ANP-565519919

Hoe dicht is het zoute water al bij jouw kraan? Dit is wat er gebeurt als de Rijn nóg verder zakt

de-amerikaanse-president-donald-trump-dut-in-tijdens-een-bijeenkomst

Amerikanen zijn slechter af en geven Trump de schuld

koopkracht-2027-hero

CPB: Zoveel euro per maand verlies je in 2027 — per huishoudtype, per inkomen

anp 150256643

Met deze simpele truc werkt je autosleutel van veel grotere afstand

bureau-ochtendlicht-credit

Wanneer werken je hersenen écht op hun best? Waarschijnlijk niet wanneer je denkt

Loading