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Krant: werknemers Airbus in Spanje gaan opnieuw staken

Economie
door anp
maandag, 17 augustus 2026 om 9:24
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MADRID (ANP/BLOOMBERG) - Spaanse werknemers van vliegtuigbouwer Airbus gaan vanaf 24 augustus opnieuw staken in een arbeidsconflict. Dat meldt de krant El Confidencial op basis van bronnen bij het bedrijf. In juli was er ook al een staking bij Airbus in Spanje. Daardoor waren er volgens de krant productieverstoringen voor de A320, A330 en A350, evenals verstoringen bij onderhoudsdiensten van gevechtsvliegtuigen.
El Confidencial zegt dat er een staking voor onbepaalde tijd aankomt bij Airbus. In totaal heeft het bedrijf daar ruim 14.000 werknemers op acht locaties. De grootste Spaanse locatie van Airbus is de Getafe-fabriek in de buurt van Madrid met ongeveer 9000 werknemers. Daar worden onder meer onderdelen voor Airbus-vliegtuigen gemaakt en Eurofighters geassembleerd.
De werknemers liggen overhoop met Airbus over eisen voor hoger salaris, regelingen rond thuiswerk en planning van vakanties. Volgens Airbus heeft de staking van juli geen gevolgen gehad voor de leveringen van verkeersvliegtuigen.
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