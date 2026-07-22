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AEX-index begint met verlies, AkzoNobel wint na cijfers

Economie
door anp
woensdag, 22 juli 2026 om 9:19
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is woensdag met verlies begonnen. Beleggers bleven voorzichtig door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten. Ook wordt uitgekeken naar de resultaten van de Amerikaanse techbedrijven Alphabet, de eigenaar van Google, IBM, Tesla en Texas Instruments, die na de slotbel op Wall Street naar buiten komen. Sterke resultaten van deze techbedrijven zouden de zorgen over de hoge investeringen in AI en de hoge koerswaarderingen in de sector kunnen wegnemen.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,7 procent lager op 1088,79 punten. De AEX eindigde dinsdag nog 0,6 procent hoger, dankzij koersherstel bij de Nederlandse chipbedrijven. ASML, Besi en ASMI verloren nu tot 1,9 procent, na koerswinsten van tot ruim 7 procent een dag eerder. Verfconcern AkzoNobel (plus 2,6 procent) was woensdagochtend de sterkste stijger bij de hoofdfondsen, na goed ontvangen resultaten.
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