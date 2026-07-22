Was jij recent bij de tandarts of fysio? Dan kun je zomaar deze nep-sms krijgen

Eerst waarschuwden banken massaal voor nep-sms'jes over iDEAL en Wero. Nu duikt er een nieuwe variant op die een heel ander publiek raakt: mensen die onlangs bij de tandarts , huisarts of fysiotherapeut zijn geweest. Oplichters sturen sms 'jes namens Infomedics, het bedrijf dat voor duizenden zorgverleners de facturatie regelt. En de kans is groot dat jij ook weleens een échte rekening van hen hebt gehad.

Wat staat er in het nep-bericht

De sms meldt dat je nog een openstaand bedrag hebt bij Infomedics, met een concrete deadline om een verhoging te voorkomen. Vaak wordt er druk gezet met een korte betaaltermijn, soms nog dezelfde dag. Onder het bericht staat een link, in sommige gevallen zelfs naar een nagemaakte Tikkie-betaalpagina. Klik je erop en betaal je, dan belandt je geld linea recta bij de oplichters.

Het venijnige zit 'm in de timing: omdat bijna iedereen weleens een rekening van Infomedics krijgt voor een medische behandeling, is het bericht voor veel mensen op het eerste gezicht best geloofwaardig. Precies dát maakt deze variant zo effectief en zo anders dan de eerdere iDEAL- en Wero-waarschuwingen, die zich vooral richtten op bankgebruikers.

Zo weet je zeker dat het nep is

Infomedics zelf is er glashelder over: het bedrijf stuurt nooit een sms met een betaalverzoek. Een sms van Infomedics krijg je alleen wanneer je zelf je rekening download of tijdens een gesprek met de digitale assistent Ella. Elke andere sms met een betaalverzoek is dus per definitie oplichting.

Nog een aantal signalen om op te letten:

Het bericht komt van een onbekend of buitenlands telefoonnummer, in plaats van de naam 'Infomedics'.

De link verwijst niet naar infomedics.nl of rekening.infomedics.nl, maar bijvoorbeeld naar een Tikkie-pagina.

Er wordt gedreigd met een prijsverhoging of extra kosten als je niet snel genoeg betaalt.

Er wordt geen zorgverlener genoemd waar je bent geweest, terwijl een echte Infomedics-rekening dat altijd wél doet.

Wat je moet doen als je zo'n sms krijgt

Klik niet op de link en betaal niets. Twijfel je of er daadwerkelijk nog iets openstaat bij Infomedics? Check dat dan zelf via de officiële rekeningchecker op infomedics.nl , of neem contact op met de zorgverlener waar je laatst bent geweest. Heb je toch geklikt of betaald, meld dit dan bij je bank en bij de Fraudehelpdesk

Kortom: had je onlangs een afspraak bij de tandarts, fysio of huisarts en krijg je nu een sms over een openstaande zorgfactuur? Wees extra alert, de kans is aanwezig dat het niet je zorgverlener is die aan de andere kant zit, maar een gewiekste oplichter.