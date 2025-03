Wilders heeft een groot Oekraine/Rusland probleem, en waarom Timmermans, Bontenbal en Yesilgoz de volgende verkiezing winnen.

De oorlog in Oekraine is akelig voor de bewoners van dat land, maar toch ook wel voor PVV-leider Wilders. Hij daalt in de peilingen, dat zal nog erger worden en het komt door e oorlog.

Kiezers wisten altijd wat ze aan hem hadden en dat hij wilde wat zij ook naar verlangen: een wit Nederland, lage prijzen, alle gevangenen heel lang opgesloten en zo weinig mogelijk aandacht voor homo's, gekleurde mensen, en andere mensen die anders zijn dat zij zelf.

En toen kwam de oorlog dichtbij omdat Wilders-vriend samenspant met de andere Wilders-vriend: Poetin.

Wat de kiezers weten wat Wilders probeert te verbergen: hij heeft grote sympathie voor Rusland, omdat hij dat meent, of omdat hij er voor wordt betaald.

Dat blijkt ook uit de jongste peiling van Ipsos. De gemiddelde kiezer denkt dat de PVV pro-Rusland is, terwijl de kiezer zelf duidelijk aan de kant van Oekraïne staat. Ook veel keizers die eerder PVV stemden. Maar de kiezers die Wilders nog trouw blijven zijn voor een belangrijk deel niet zo'n fan van de oorlog. Als Wilders dus meer partij kiest voor Oekraïne verliest hij kiezers, maar als hij aan de kant van Moskou gaat (of blijft) staan verliest hij nog meer kiezers.

De PVV kan nu rekenen op 30 zetels, waarmee de partij vier zetels verliest t.o.v. februari en zeven zetels in vergelijking met de uitslag van november 2023. En dat verlies zal alleen maar oplopen. De eerstkomende verkiezingscampagne zal gaan over de oorlog en de Europese Defensie. Wilders gaat die campagne verkiezen, Timmermans, Bontenbal en Yesilgoz zullen de campagne en de verkiezing winnen.

Deze verschuivingen betekenen dat het brede politieke midden zich voorzichtig herstelt. De traditionele bestuurspartijen (VVD, CDA, GL-PvdA, D66) haalden bij de Tweede Kamerverkiezingen slechts 63 zetels, maar kunnen nu rekenen op een meerderheid (81 zetels). En dan is deze politieke nachtmerrie weer voorbij.