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AEX-index begint voorzichtig aan belangrijke week voor AI-sector

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is maandag vrijwel vlak begonnen. Beleggers bleven voorzichtig en hielden vooral de ontwikkelingen in de AI-sector in de gaten. Afgelopen week zorgde het vertrek van de bekende topman Jensen Huang bij AI-chipbedrijf Nvidia voor onzekerheid in de sector. Eerder deze maand gingen AI-aandelen ook al in de uitverkoop door de vrees dat de Democratische overwinning bij de Amerikaanse verkiezingen zal leiden tot strengere regels voor AI en datacenters.
Deze week wordt het vertrouwen van beleggers in de AI-sector verder op de proef gesteld met de kwartaalcijfers van Nvidia, die dinsdag naar buiten komen. Ook de beursgang van Anthropic, de maker van AI-chatbot Claude, die naar verwachting donderdag plaatsvindt, vormt een nieuwe test voor het vertrouwen in de sector.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt een fractie hoger op 1141,47 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 1123,29 punten. Frankfurt daalde 0,1 procent. Londen en Parijs klommen 0,2 procent.
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