Oud-topman Ahold Delhaize Dick Boer wordt commissaris bij Philips

AMSTERDAM (ANP) - Voormalig topman Dick Boer van Ahold Delhaize wordt lid van de raad van commissarissen van zorgtechnologiebedrijf Philips. Zijn benoeming wordt voorgelegd aan de aandeelhouders bij de algemene vergadering van Philips volgend jaar.

Boer (1957) wordt dan ook vicevoorzitter van de raad van commissarissen van Philips. Hij neemt die functie over van Paul Stoffels. Boer overzag de fusie van het Nederlandse Ahold met het Belgische Delhaize en nam in 2018 afscheid van het supermarktconcern. Hij werd toen opgevolgd door Frans Muller.

Philips kondigde ook de benoeming van twee andere commissarissen aan: de Française Laurence Debroux, voormalig financieel directeur van Heineken, en de Amerikaan Todd Brinton. President-commissaris Feike Sijbesma van Philips verwelkomt de voordrachten en wijst op de grote kennis die wordt meegebracht naar Philips.