AEX-index begint voorzichtig aan drukke beursweek

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is maandag voorzichtig begonnen aan de nieuwe drukke beursweek. Naast de geopolitieke spanningen kijken beleggers vooral uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank op woensdag. In Amsterdam komen onder meer chipmachinemaker ASML en bank ING met resultaten. Ook openen grote Amerikaanse techbedrijven als Microsoft, Apple, Tesla en Meta Platforms de boeken.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 1001,13 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 983,61 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren 0,1 procent. Londen won 0,2 procent.

De Aziatische beurzen gingen overwegend licht omlaag. De Nikkei in Tokio was een negatieve uitschieter met een min van 1,8 procent. De Japanse yen steeg in waarde door speculatie dat de Japanse en Amerikaanse autoriteiten klaarstaan om in te grijpen op de valutamarkten om de waarde van de Japanse munt te ondersteunen.