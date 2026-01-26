ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Basic-Fit kreeg er meer dan half miljoen leden bij in 2025

Economie
door anp
maandag, 26 januari 2026 om 9:33
anp260126078 1
HOOFDDORP (ANP) - Fitnessketen Basic-Fit heeft vorig jaar meer dan een half miljoen leden verwelkomd. De beursgenoteerde sportscholenuitbater sloot het jaar af met 4,8 miljoen leden, goed voor een stijging van 564.000. Dat is nog exclusief de vorig jaar aangekondigde overname van branchegenoot Clever Fit.
De klantaanwas is mede te danken aan een uitbreiding van het aantal fitnesslocaties. Basic-Fit telde uiteindelijk 1660 clubs, verspreid over meerdere landen. Verder zijn de openingstijden van veel locaties in onder meer Frankrijk uitgebreid, iets wat eveneens extra leden heeft getrokken.
Definitieve financiële cijfers worden later pas bekendgemaakt. Volgens topman René Moos kan hij al wel zeggen dat zijn bedrijf aan alle doelstellingen voor 2025 heeft kunnen voldoen.
Clever Fit heeft ongeveer 1 miljoen leden en telt 491 clubs. De overname maakt Basic-Fit naar eigen zeggen de grootste uitbater van sportscholen in Europa en ook marktleider in Duitsland.
loading

POPULAIR NIEUWS

187830732_m

“Waarom zóveel stellen ruzie krijgen over seks (en hoe je dat doorbreekt)”

ANP-427009134

Tot 1500 euro boete: wanneer mag de Duitse politie je telefoon doorzoeken op flitsapps?

511wWx050SL._AC_UF894,1000_QL80_

De wereld als zijn gezin: waarom Trump zich ‘Daddy’ waant

anp250126107 1

Obama: dodelijk geweld tegen burgers Minneapolis is alarmsignaal

197408823_m

13 populaire verkoudheidsmedicijnen: scam of redding?

IMG_3077

De 4 snelst groeiende reisbestemmingen van dit moment (en waarom iedereen erheen wil)

Loading