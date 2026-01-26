Basic-Fit kreeg er meer dan half miljoen leden bij in 2025

HOOFDDORP (ANP) - Fitnessketen Basic-Fit heeft vorig jaar meer dan een half miljoen leden verwelkomd. De beursgenoteerde sportscholenuitbater sloot het jaar af met 4,8 miljoen leden, goed voor een stijging van 564.000. Dat is nog exclusief de vorig jaar aangekondigde overname van branchegenoot Clever Fit.

De klantaanwas is mede te danken aan een uitbreiding van het aantal fitnesslocaties. Basic-Fit telde uiteindelijk 1660 clubs, verspreid over meerdere landen. Verder zijn de openingstijden van veel locaties in onder meer Frankrijk uitgebreid, iets wat eveneens extra leden heeft getrokken.

Definitieve financiële cijfers worden later pas bekendgemaakt. Volgens topman René Moos kan hij al wel zeggen dat zijn bedrijf aan alle doelstellingen voor 2025 heeft kunnen voldoen.

Clever Fit heeft ongeveer 1 miljoen leden en telt 491 clubs. De overname maakt Basic-Fit naar eigen zeggen de grootste uitbater van sportscholen in Europa en ook marktleider in Duitsland.