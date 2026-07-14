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AEX-index begint voorzichtig, focus op Iran en kwartaalcijfers

Economie
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 9:30
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak liet dinsdag weinig beweging zien. Beleggers bleven voorzichtig na de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran en het tolplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Trump wil een heffing van 20 procent over alle verscheepte ladingen in de Straat van Hormuz innen ter compensatie voor de kosten voor de bescherming van de scheepvaart door de belangrijke zeestraat.
Daarnaast wordt uitgekeken naar de resultaten van de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs en Citigroup, die later op de dag naar buiten komen.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt vrijwel onveranderd op 1085,52 punten. De AEX sloot maandag nipt hoger, ondanks het opgelaaide geweld in het Midden-Oosten. De MidKap daalde dinsdagochtend 0,3 procent tot 1072,36 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,6 procent.
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