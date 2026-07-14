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EU en Oekraïne openen volgend hoofdstuk toetredingsproces

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 9:49
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BRUSSEL (ANP) - Oekraïne en de EU gaan tijdens het toetredingsproces van dat land praten over buitenlandse betrekkingen, waaronder buitenlands beleid, handel, veiligheid en ontwikkelingssamenwerking. Daartoe is een zogeheten onderhandelingscluster geopend voor Oekraïne over toetreding tot de EU. Dat meldt een woordvoerder van Ierland, de tijdelijke voorzitter van de EU. Daarmee zijn voor Oekraïne nu twee van de zes onderhandelingsclusters geopend, elk met een eigen thema.
Naar verwachting geven de EU-lidstaten dinsdag ook toestemming voor Moldavië om dit onderhandelingscluster te starten. Het eerste cluster dat werd geopend voor Oekraïne en Moldavië gaat over de rechtsstaat, mensenrechten en de rechterlijke macht in het land. Via de clusters moeten kandidaatlidstaten hun wetten en beleid aanpassen voordat ze officieel mogen toetreden tot de EU.
Het openen van de clusters werd lang geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Péter Magyar is dat veto een paar weken geleden ingetrokken.
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