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Benzine en diesel duurder door oplopende spanningen VS en Iran

Economie
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 9:26
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EINDHOVEN (ANP) - De prijzen aan de pomp in Nederland stijgen verder. De adviesprijzen lopen op nu het geweld tussen de Verenigde Staten en Iran weer is opgelaaid, waardoor de olieprijzen omhooggaan.
Een liter Euro95 heeft dinsdag een gemiddelde adviesprijs van 2,546 euro, wat een fractie meer is dan een dag eerder. De prijs van een liter diesel ging met 1,7 cent omhoog tot 2,393 euro per liter, blijkt uit data van consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers. Vorige week gingen de brandstofprijzen al meerdere centen omhoog.
De olieprijzen stijgen sinds beide landen over en weer nieuwe aanvallen hebben uitgevoerd. Daar kwam bij dat de Amerikaanse president Donald Trump een blokkade heeft ingesteld voor Iraanse schepen in de Straat van Hormuz en betaling eist voor andere vracht die door de zeestraat gaat.
De stijging van de olieprijzen is doorgaans met vertraging bij tankstations te zien. De adviesprijzen worden doorgaans alleen langs de snelweg gevraagd. De Iranoorlog zorgt al maanden voor hoge prijzen bij tankstations.
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